Schnelles Internet in Mönchengladbach Wo es beim Glasfaser-Ausbau hakt

Mönchengladbach · In Mönchengladbach werden nur rund 20 Prozent der Haushalte über Glasfaser mit schnellem Internet versorgt. In der Region sind andere Kommunen da bereits weiter. Woran das liegt und wie Unternehmen die digitale Infrastruktur in der Stadt bewerten.

30.05.2023, 05:10 Uhr

In ländlichen Gebieten von Mönchengladbach ist das Glasfasernetz oft besser ausgebaut. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Von Christoph Wegener

Bis 2030 sollen alle Haushalte und Unternehmen in Mönchengladbach Zugang zu Glasfaserinternet haben – dieses Ziel hat die Stadt in einem Strategiepapier vor drei Jahren so festgelegt. Davon ist Mönchengladbach, zumindest mit Blick auf bislang angeschlossene Haushalte, allerdings noch weit entfernt.