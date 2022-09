Verfügung der Stadt Mönchengladbach : Glas- und Flaschenverbot rund ums Stadion beim Derby

Mönchengladbach Wenn am Sonntag, 9. Oktober, zur Bundesliga-Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln Fans aus der Domstadt anreisen, gilt eine hohe Sicherheitsstufe.

Auch die Stadt Mönchengladbach trifft besondere Vorkehrungen für das Heimspiel der Fohlen gegen die Geißböcke am Sonntag, 9. Oktober. Sie hat aus Sicherheitsgründen ein räumlich und zeitlich befristetes Glas-, Flaschen- und Getränkedosenverbot verfügt. Es gilt von 11 Uhr bis 20 Uhr im Umfeld des Stadions. Dort sind das Mitführen, die Abgabe und der Verkauf von Gläsern, Glasflaschen und Getränkedosen verboten. Das heißt: Untersagt ist auch der Verkauf von Getränken in Glasbehältnissen und Dosen. So dürfen zum Beispiel an Kiosken in den betreffenden Bereichen keine Glasflaschen und Dosen ausgegeben werden. In Gaststätten darf Bier in Gläsern ausgeschenkt werden. Doch die Gäste müssen damit im Lokal bleiben.