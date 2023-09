Exponate aus Mönchengladbach für NRW Wie Gladbacher Bürger Geschichte schreiben

Am Morgen war sich Herbert Dyck noch unschlüssig, ob er sich tatsächlich von seinem Erinnerungsstück trennen sollte. Dann machte er sich in Begleitung seiner Familie doch auf den Weg zum Schloss Rheydt. Dort hatten die Mitarbeiter des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen zum „Sammelsonntag“ in den Rittersaal eingeladen.