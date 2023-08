Medizinische Versorgung in Mönchengladbach Die besten Lebensretter kommen aus Mönchengladbach

In den vergangenen Jahren hat die Feuerwehr stetig verschiedene Teilprozesse des Reanimationseinsatzes verbessert. So wird beispielsweise der Anrufer vom Personal der Leitstelle im Rahmen einer Telefonreanimation angeleitet, wie mit einem Patienten umzugehen ist, der nicht mehr atmet. Darüber hinaus wurden aus dem Feuereinsatz bekannte Raumordnungssystematiken auf den Wiederbelebungseinsatz übertragen. Um diese Anforderungen umsetzen zu können, wird bei Reanimationseinsätzen grundsätzlich neben Rettungswagen und Notarzt ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Der standardisierte Ablauf mit klarer Aufgabenverteilung zwischen Rettungskräften, Notarzt und Feuerwehrtrupp habe die Qualität weiter verbessert, sagt Andreas Deussen. Und: „Das wie bei einem Boxenstopp. Da weiß jeder, was er macht, und es geht schnell.“