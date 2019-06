Interview mit der Spitze der Gladbacher Grünen : „Schwarz-Grün wäre eine Option“

Mönchengladbach Die Vorstände der Gladbacher Grünen sprechen über die Kommunalwahl 2020, OB-Kandidaten, Klimawandel und Wohnungsbau.

Parker Ich stamme von einem Selbstversorger-Bauernhof in Ost-Westfalen. Da gab es den Sonntagsbraten und in der Woche mal Eintopf mit einer Beinscheibe drin. Damit bin ich aufgewachsen. Heute versuche ich wenig Fleisch zu essen, vor allem nicht aus Massentierhaltung, aber ich bin keine Vegetarierin oder Veganerin. Diehl Ich bin auch kein Veganer, sondern bewege mich so weit wie möglich Richtung Vegetarier.

Parker Ja schon, gerade was das Thema Essen angeht. Wir haben uns beim Veggieday sicher ungeschickt verhalten. Der Begriff ist verbrannt. Und man sollte auch keine Ideologie aus der Ernährung machen. Ich meine aber, dass heute ein Großteil der Bevölkerung bereit wäre, einmal in der Woche kein Fleisch zu essen. Schließlich gibt es auch die Tradition, am Freitag Fisch zu essen. Oder in Süddeutschland kommt einmal in der Woche eine Mehlspeise auf den Tisch.

Diehl Eigentlich will auch jede Partei etwas verbieten. Als Grüne werden wir aber dabei erklären, warum bestimmte Regeln sinnvoll sind, was sie verbessern, aber auch, wo es weh tun kann.

Parker Aufklärung und Information sind wichtig. Zum Beispiel scheint es verlockend, Schottervorgärten einfach zu verbieten, aber es ist sinnvoller, die Leute über das Insektensterben aufzuklären. Und vielleicht ein wenig unsere preußischen Ordnungsvorstellungen aufzugeben und auch der Unordnung Raum zu lassen. Ich bin momentan sehr begeistert von den blühenden Randstreifen.