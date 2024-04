Gladbacher Fall bei „XY...ungelöst“ Maskierte Männer überfallen Seniorin an ihrer Haustür – und stehlen nur ein Telefon

In der nächsten Folge von „Aktenzeichen XY…ungelöst“ am 17. April wird ein ungelöster Kriminalfall im Film nachgestellt, der sich am Donnerstag, 29. September 2022, in Mönchengladbach ereignet hat. Es geht um einen bewaffneten Raubüberfall, bei dem eine 88-Jährige in ihrem Einfamilienhaus in Hockstein an der Bussardstraße von Fremden bedroht und verletzt wurde. Weil bis heute trotz Öffentlichkeitsaufruf keine Tatverdächtigen gefunden wurden, wird das Geschehnis in der ZDF-Sendung mit Rudi Cerne (ab 20.15 Uhr) noch einmal aufgerollt, in der Hoffnung, dass sich neue Hinweise ergeben.