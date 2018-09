Mönchengladbach: Gladbacher bei "Love Island"

Mönchengladbach/Mallorca Ein 25-Jähriger Gladbacher balzt ab Montag in der RTL II-Show „Love Island“ um die große Liebe und um 50.000 Euro. Die Teilnahme hat er seiner Mutter zu verdanken.

Seit ein paar Tagen schon genießt er die Zeit auf der Insel Mallorca bei 29 Grad. „Vor Sendestart versuche ich noch etwas braun zu werden und zu trainieren“, sagt Marcellino Kremers. Aufgeregt ist der Mönchengladbacher nicht, aber „sehr interessiert“. Denn am Montag, 10. September, geht es los um 20.15 Uhr mit „Love Island“, Staffel 2 (danach dienstags bis sonntags immer um 22.15 Uhr). Kremers ist einer von zehn Kandidaten, die in der RTL2-Dating-Reality-Sendung nach ihrer großen Liebe suchen – oder zumindest nach einem aufregenden Flirt.

„Die Erfahrung ist für mich Neuland“, sagt der 25-Jährige. Damit meint er nicht das Flirten, sondern vor der Kamera zu stehen, 24 Stunden am Tag. „Da wird man ja beim Schlafen und Essen gefilmt. Man hockt die ganze Zeit aufeinander, davor habe ich schon ein wenig Respekt.“ Die Kandidaten beziehen für knapp drei Wochen eine spanische Villa. Ohne Kontakt zur Außenwelt sollen sie einander finden – das geht auf freundschaftlicher Ebene, gerne aber soll es knistern, im Idealfall ist wahre Liebe im Spiel. Um das herauszufinden, lässt RTL2 die Kandidaten etwa in einem Bett schlafen, zusammen duschen und Spiele spielen. Immer wieder sollen sie neue Paare bilden, und auch der Zuschauer ist an den Entscheidungen beteiligt. Wer alleine bleibt, muss gehen. Das Gewinner-Paar erhält 50.000 Euro.

Kremers arbeitet in Gladbach als Personal Trainer, verhilft anderen zur Traumfigur, und zeigt auf dem Bildportal Instagram, was er hat. Eigentlich habe er gar nicht selbst entschieden, an der Sendung teilzunehmen. „Meine Familie hat mir immer gesagt: ‚Du siehst so gut aus, du musst ins Fernsehen’, aber ich habe das immer abgewimmelt.“ Bis seine Mutter die Initiative ergriff, ihn eigenhändig eintrug, im Bewerberverfahren von „Mister Germany“, „Bachelor“ und Co. „Bei ‚Love Island’ hat es dann geklappt, ich war beim Casting und bin jetzt im Team.“