Aktionärsversammlung im Borussia-Park Gladbacher Bank kürzt die Dividende

Die Gladbacher Bank hat wie so viele andere Kreditinstitute ein schwieriges Geschäftsjahr 2022 hinter sich. Dennoch schüttet die Bank an die Aktionäre eine Dividende in Höhe von zehn Euro je Aktie aus. Diesem Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand stimmte die Aktionärsversammlung am Mittwoch im Borussia-Park mit großer Mehrheit zu. 99,9 Prozent der gültigen Stimmen votierten für den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns, der diese Ausschüttung an die Anteilseigner vorsieht – die allerdings um fünf Euro je Aktie geringer ausfällt als im Vorjahr. Und das hat seine Gründe, wie Vorstandssprecher Hans Peter Ulepic den Aktionären aufzeigte.