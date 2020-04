Verbot der Bankenaufsicht : Vorerst keine Dividende bei Gladbacher Bank

Mönchengladbach Das Institut darf trotz guter Bilanz für 2019 auf Geheiß der Bankenaufsicht die Aktionäre zunächst nicht am Ergebnis beteiligen — wegen Corona. Und die Hauptversammlung im Juni wird es nur virtuell geben.

Die Gladbacher Bank hat seit ihrer Gründung im Jahr 1922 sicherlich schon Turbulenzen erlebt. Woran sich in dem Kreditinstitut aber niemand erinnern kann ist, dass die Bank ihren Aktionären einmal keine Dividende gezahlt hätte. In diesem Jahr ist es aber soweit, jedenfalls vorerst. Und das, obwohl 2019 eigentlich ein ausgezeichnetes Jahr für die Bank war. Jedenfalls stieg der Überschuss vor Steuern von 6,1 Millionen Euro in 2018 auf 9,8 Millionen Euro – geplant waren 7,2 Millionen Euro. Doch ihren Anteil daran erhalten die Aktionäre vorerst nicht.