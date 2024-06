Konzerte im Projekt 42 in Mönchengladbach „Gladbach rockt“ zum ersten Mal in der Altstadt

Der Besucherandrang bestätigte Leander Bußmann und Andreas Ochotta, das richtige Gespür gehabt zu haben. Rund 200 begeisterte Fans waren zum ersten Konzert „Gladbach rockt“ ins Projekt 42 in der Altstadt gekommen. Bußmann, Sänger der Band „Leaves in Flames“, und Ochotta, Geschäftsführer des Altstadt-Clubs, haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind Freunde von Konzerten mit Rockmusik. Ob Hardrock oder Indie Rock. Alternative oder College – Rockmusik in allen Varianten erfreut ihr Herz. „Die Rockkonzerte fehlen in Mönchengladbach“, meinen die beiden und haben kurzerhand als Veranstalter „Gladbach rockt“ aus der Taufe gehoben. Es sei ein Irrtum, zu meinen, nur mit Techno oder Hip-Hop seien Musikfreunde in Konzerte zu locken. „Es geht auch mit guter Rockmusik in Konzerten, die erschwingliche Eintrittspreise haben“, sagte Ochotta und verwies auf die große Schar der Rockfreunde, die vor der Bühne im rappelvollen Projekt 42 im Takt der Musik begeistert tanzten, zappelten und hüpften. Der Geschäftsführer des Altstadt-Clubs: „Wir wollen mit dem Klischee aufräumen, Rockmusik sei aus der Mode gekommen und es gebe keine Rockszene in der Region.“