Sport im Park : Square Dance auf dem Schillerplatz

Eicken Die „Glad Badges“ ist einer von zwei Square Dance Vereinen in Mönchengladbach. Mitten auf dem Schillerplatz in Eicken zeigten sie, warum dieser Tanz Suchtpotential hat und warum man ihn überall auf der Welt tanzen kann.

Auf dem Schillerplatz mitten in Eicken ist es an diesem Nachmittag ruhig und die Sonne scheint durch die Bäume auf den Platz. Zwischendurch hört man immer wieder mal leiser, mal lauter, Country- und Western-Musik. Zwei Pärchen, die Männer in Jeans und Hemd, die Frauen in Petticoats, überqueren den Platz. Die Mitglieder der „Glad Badges“, neben den „Magic Circles“, einer der beiden Square Dance Vereine in Mönchengladbach , laden zu einer öffentlichen Trainingsstunde ein.

Schnell ziehen sich einige Mitglieder noch in den Räumen einer nahe gelegenen Pizzeria um, dann geht es in die erste Runde, auch zwei-drei Zuschauer, die neugierig geworden sind, werden von den Tänzern dazu gebeten und trauen sich. Die Musik startet und Caller Rene Vinken gibt die ersten Anweisungen: „Wir fassen uns bei den Händen und gehen links rum. Circle to the left and right, right the other way back, thats right“. Entsprechend dem Kommando drehen die Tänzer sich links und rechts im Kreis. „The Boys to the middle and give a cowboy yell“. Die Männer gehen zügig in die Mitte und rufen ein „Yeah“ aus. Dies sind nur einige der rund 70 Basic Figuren.