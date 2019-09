Zehnte Auflage im Hangar : Gipfelstürmer bei Netzwerkertreffen „MG ist IN“

Mönchengladbach Bei der zehnten Auflage der Veranstaltung werden rund 360 hochkarätige Gäste im Hangar erwartet. Dazu gibt’s „Omas Hausmannskost“ und Interviews mit dem Social-Media-Team der Hephata-Stiftung.

Dieses Netzwerker-Treffen gehört fest in die Kalender der Entscheider und Multiplikatoren Mönchengladbachs – was nicht nur an der spannenden Zusammenstellung der Gäste liegt, sondern auch an der besonderen Location. Am heutigen Dienstag gibt es im Hangar die zehnte Auflage von „MG ist IN“, veranstaltet von der Rheinischen Post Mediengruppe. Diesmal ist ein echter Gipfelstürmer dabei: MGMG-Chef Peter Schlipköter bringt nämlich den Extremkletterer Stefan Glowacz mit, der am Folgetag in der Reihe „Pioniere der Welt“ des Initiativkreises im Monforts Quartier spricht.