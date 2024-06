Klezmermusik in Mönchengladbach Giora Feidman kommt mit „Revolution of Love“ in die Citykirche

Giora Feidman ist der Name für Klezmermusik. Seit Januar tourt der 88-jährige Klarinettenvirtuose mit seinen „Friends“ durchs Land und kommt am Donnerstag, 12. September, nach Mönchengladbach und gibt in der Citykirche Alter Markt ein Konzert. 2015 gastierte er schon einmal in der Rheydter Hauptkirche.