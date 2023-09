Gieß-Club in Mönchengladbach Nachbarn pflegen Bäume am Schillerplatz

Nachdem die Bäume am Schillerplatz aus dem Bewässerungsplan der Mags gestrichen worden seien und nicht mehr regelmäßig von der Stadt bewässert würden, sei das Grün-Team als Teil der Initiative Gründerzeitviertel aktiv geworden, erklärt Bernhard Jansen, Vorsitzender der Initiative. „Als Grün-Team beschäftigen wir uns mit der Natur und dem Grün in unserem Viertel“, berichtet Arne Dorando. Teammitglied Pia Hansen hatte die Idee mit den Gießkannen und dem Gieß-Club als Teil des Grün-Teams. „Wir wollten ein sichtbares Zeichen setzen, dass wir uns für den Erhalt der Natur in unserem Viertel engagieren“, ergänzt Hintsches.