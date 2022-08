12.500 Euro für Mönchengladbacher Verein : Spende für Suppentanten statt Firmenfeier

Mönchengladbach Zu ihrem 125-jährigen Jubiläum entschied sich die Gewoge gegen eine Firmenfeier. Stattdessen spendete die Genossenschaft an eine Obdachlosenorganisation.

Zur sozialen Grundausrichtung der Genossenschaft passt auch, wie die Gewoge jetzt ihr 125-jährigen Firmenjubiläum feiert: Statt eine große Party zu organisieren, wurde der Gladbacher Obdachlosenorganisation Suppentanten eine Spende in Höhe von 12.500 Euro übergeben – 100 Euro für jedes Jahr seit der Gründung der Gewoge. Grund für diese Entscheidung seien unter anderem die Corona-Krise und der Ukraine-Krieg gewesen. „Obdachlose gehören zu Ärmsten der Armen unserer Wohlstandsgesellschaft, die nur sehr schwer in der Lage sein werden, eine Genossenschaftswohnung zu erhalten“, sagt Körfges. „An diese Menschen wollten wir denken und haben für unsere Spende eine Organisation gesucht, von der wir ausgehen können, dass das gespendete Geld eins zu eins an die Bedürftigen und nicht in eine Verwaltung fließt.“