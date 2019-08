Wohnungsgenossenschaft in Mönchengladbach : Gewoge baut günstige Wohnungen in Bettrath

Mönchengladbach Die Genossenschaft legt eine gute Bilanz vor.

Die Genossenschaft kündigte auf der Versammlung im Gasthof Loers zudem weitere Neubauprojekte an. Am Steinberg werde noch in diesem Jahr der fünfte und letzte Bauabschnitt der Klimaschutzsiedlung begonnen, die dann Ende 2022 fertig sein soll. Die Wohnungsgenossenschaft investiert insgesamt rund 20 Millionen Euro in eine Klimaschutzsiedlung mit mehr als 80 Wohnungen. Ein weiteres Neubauprojekt wurde an der Schogenstraße begonnen. Dort entstehen bis Spätsommer 2020 fünf Wohnungen inklusive Tiefgarage. Ein weiteres Projekt plant die Gewoge derzeit in Bettrath: Dort wird ein Grundstück gekauft, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Körfges den Mitgliedern mitteilte, auf dem 30 Wohnungen im preisgedämpften Segment entstehen sollen. Weitere Projekte in Eicken und Windberg seien in Planung – neben den anstehenden Instandhaltungen. Dafür kalkuliert der Vorstand für dieses Jahr in ähnlicher Größenordnung wie 2018, als 1,6 Millionen Euro ausgegeben wurden.