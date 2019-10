Deutsche Nationalmannschaft in Mönchengladbach : Exklusive Plätze fürs nächste Länderspiel

Deutsche Nationalmannschaft in Mönchengladbach

RP-Leser können die deutsche Nationalmannschaft (hier nach dem Länderspiel gegen Argentinien) beim SPiel am 16. November in Mönchengladbach hautnah erleben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Mönchengladbach Zwei Leser der Rheinischen Post können mit etwas Glück beim Spiel Deutschland gegen Weißrussland auf der Fanbank des DFB-Premiumpartners Commerzbank direkt am Spielfeldrand Platz nehmen und das Spiel verfolgen. So können Sie mitmachen.

(RP) Auf dem Weg zur Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2020 muss die deutsche Nationalmannschaft ihre nächste Hürde am 16. November im Borussia-Park nehmen. An diesem Abend trifft die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw im Gladbacher Stadion auf Weißrussland (20.45 Uhr). Zwei Leser der Rheinischen Post können jeweils mit Begleitung exklusive Tickets für das Spiel gewinnen. Die Commerzbank, Premiumpartner des DFB, baut direkt am Spielfeldrand seine Fanbank auf, von dort verfolgen die Gewinner das Spiel hautnah. Sie blicken vorab hinter die Kulissen, erhalten VIP-Verpflegung und treffen einen DFB-Repräsentanten. Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 17. Oktober, 24 Uhr, ausschließlich online möglich unter:

rp-online.de/Fanbank-Gewinnspiel