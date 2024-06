Kliniken in Mönchengladbach Die Gewinner und Verlierer der Krankenhausreform

Mönchengladbach · Der Verlust der Brustkrebs-Abteilung und weiterer Einheiten in der Planung trifft das Elisabeth-Krankenhaus. An anderer Stelle gewinnt es aber hinzu. Was die Reform für das Bethesda, die Kliniken Maria Hilf, das Krankenhaus Neuwerk und vor allem für die Patienten bedeutet.

24.06.2024 , 17:00 Uhr

Brustkrebsbehandlungen sollen in Mönchengladbach nach dem Willen des Landes künftig nur noch am Bethesda-Krankenhaus möglich sein. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra/Klaus-Dietmar Gabbert

Von Andreas Gruhn und Susanne Jordans