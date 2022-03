Arbeitnehmer in Mönchengladbach : Gewerkschaften rufen zur Betriebsratswahl auf

(v.l.) Frank Taufenbach (IG Metall), Patrick Stock (DGB), Peter Peskes (Betriebsrat SMS Group), Klaus Churt (DGB) und Sabine Busch (Verdi) Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach In vielen Unternehmen stehen Betriebsratswahlen an. Fast 118.000 Beschäftigte in Mönchengladbach könnten wählen – aber nicht überall gibt es ein solches Gremium.

Arbeitnehmer in den Unternehmen wählen in diesen Wochen ihre neuen Betriebsräte. Die Gewerkschaften in der Stadt haben die Belegschaften dazu aufgerufen, sich an den Wahlen zu beteiligen. Die Wahlen finden bundesweit alle vier Jahre statt. Darin entscheiden die Mitarbeiter über ihre Interessensvertretungen in den Unternehmen. Das müssen Arbeitnehmer wissen.

Wie viele Mönchengladbacher dürfen denn mitwählen? Jeder Arbeitnehmer in Unternehmen, in denen es einen Betriebsrat gibt oder bald einer gegründet werden soll. Das sind fast genau 103.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt. Hinzu kommen aber noch fast 15.000 Minijobber, die auch zur Stimmabgabe aufgerufen sind. In Summe gibt es also fast 118.000 Wahlberechtigte in der Stadt. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 waren 185.326 Gladbacher wahlberechtigt. Die Wahlen finden bis zum 31. Mai statt, in jedem Unternehmen ist der genaue Termin unterschiedlich.

Gibt es nicht in jedem Unternehmen einen Betriebsrat? Nein. Nur wenn Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen. „Es muss Menschen geben, die das auch wollen“, sagt Klaus Churt, Regionalsekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Das Recht dazu haben sie ab einer Betriebsgröße von fünf Mitarbeitern, ein Arbeitgeber darf dies nicht verweigern. Die Größe des Betriebsrates richtet sich nach der Anzahl der Mitarbeiter.

Nach Angaben des DGB in Mönchengladbach sind 46 Prozent der Mitarbeiter in der Privatwirtschaft von Betriebsräten vertreten. Im öffentlichen Dienst sind es 89 Prozent, die einen Personalrat haben. Nach Branchen verteilt sind in den Bereichen Energie, Wasser und Bergbau (82 Prozent), Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (79 Prozent) und verarbeitende Gewerbe (66 Prozent) die meisten Beschäftigten von Betriebsräten vertreten. Im Baugewerbe (15 Prozent) und im Gastgewerbe (13 Prozent) hingegen sind Betriebsräte eine Seltenheit.

Sind Betriebsratsgründungen denn immer unproblematisch? Nein, sagt Frank Taufenbach, Geschäftsführer der IG Metall Mönchengladbach. Gerade erst habe es den Fall eines Unternehmens gegeben, in dem ein Wahlvorstand zur Betriebsratsgründung über ein gerichtliches Verfahren habe eingesetzt werden müssen. „Manchmal muss man einfachste gesetzliche Grundlagen mit anwaltlicher Hilfe zur Geltung kommen lassen“, sagt Taufenbach. Aber umgekehrt wüssten eben auch sehr viele Arbeitgeber, was sie an Betriebsräten haben: Regelungen etwa zur Kurzarbeit müssten dann nicht mit jedem einzelnen Mitarbeiter aufs Neue verhandelt werden, sondern eben einmal mit deren gewählter Vertretung. „Viele begrüßen es, wenn über Betriebsvereinbarungen einfacher ordnende Funktionen hergestellt werden können“, sagt Taufenbach.