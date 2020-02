Arbeitsmarkt in Mönchengladbach : 9500 Gladbacher haben einen Nebenjob

Arbeitsmarkt in Mönchengladbach

In der Gastronomie gibt es besonders viele Nebenjobber. Foto: NGG

Mönchengladbach Die Zahl der Minijobber sei in den vergangenen zehn Jahren um 48 Prozent gestiegen, teilt die Gewerkschaft Nahrrung-Genuss-Gaststätten mit.

Immer mehr Gladbacher haben einen Zweitjob. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf Zahlen der Arbeitsagentur mit. Demnach haben rund 9500 Menschen in Mönchengladbach haben neben ihrer regulären Stelle noch einen Minijob. Das sei eine Steigerung innerhalb von zehn Jahren um 48 Prozent. Danach sind Zusatz-Jobs in Restaurants, Gaststätten und Hotels besonders verbreitet: In der Branche gab es im Juni 2019 rund 1.300 Zweitjobber – das sind 70 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor.