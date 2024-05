13-jähriges Opfer in Mönchengladbach Gewalttat gefilmt und via Handy geteilt

Noah* (Name geändert) ist 13 Jahre alt und besucht eine Mönchengladbacher Gesamtschule. Weil er an ADHS leidet, mag er manche Dinge nicht: zum Beispiel in einen vollen Bus einzusteigen. Er meidet alles, was mit vielen Menschen zu tun hat. Und so wartet Noah an jenen Apriltag nach der Schule auf den zweiten Bus.