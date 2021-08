Kolumne Denkanstoß : Gewaltausbrüche und Alltags-Narzissmus

Wie kommt es, dass es immer mehr gewalttätige Übergriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute gibt? Die Frage stellt sich unser Autor in seiner Kolumne. Foto: dpa/Carsten Rehder

Mönchengladbach Sich in den Mittelpunkt stellen und davon profitieren, andere niederzumachen – soziale Netzwerke fördern den Selbstdarstellungswahn, findet unser Autor.

Von Ulrich Clancett

Angriffe auf Rettungskräfte, Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter… Erst am letzten Wochenende eskalierten unter anderem. in Düsseldorf und Köln solche Vorkommnisse, die dann in der Öffentlichkeit mit Empörung und Kopfschütteln quittiert werden. NRW-Innenminister Herbert Reul ist vor laufender Fernsehkamera sichtlich um Fassung bemüht – so erregt gibt er seinen Kommentar ab. Und immer wieder die Frage: Warum passiert so etwas? Was sind das für Menschen? Und: Was ist da in unserer Gesellschaft passiert? Was kann man vielleicht dagegen tun?

Psychologen, die sich mit diesen in letzter Zeit gehäuft auftretenden Gewaltphänomenen gerade unter jungen Menschen beschäftigen, sind den Ursachen auf der Spur – wobei es sicher nicht nur die eine Ursache für solch unsägliche Vorgänge gibt. Auffällig sei aber doch, dass ein immer mehr zunehmender „Alltags-Narzissmus“ zu beobachten ist. Man stellt sich selbst in den Mittelpunkt und profitiert davon, andere niederzumachen, anderen zu beweisen, dass man der Beste, der Schönste, der Stärkste ist, einer, der auf jeden Fall weit aus der großen Masse herausragt.

Und in der Tat ist ja zu beobachten, dass es noch nie so einfach war, sich selbst in einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Youtube, Tik-Tok, Facebook, Instagram & Co fordern geradezu dazu heraus, sich selbst ins rechte Licht zu rücken und dem Rest der Welt zu zeigen: Seht her, wie perfekt ich bin. Seht her, was ich alles kann und über welche Fähigkeiten ich verfüge. Dass dabei bei weitem nicht alles mit rechten Dingen zugeht und kleine digitale Helferlein aus unscheinbaren Mitmenschen unwiderstehliche und bestaunenswerte Superheldinnen und -helden machen – geschenkt.

Der Selbstdarstellungswahn beginnt oft schon im Kindesalter, wenn die lieben Kleinen von ihren geltungssüchtigen Eltern vor die Video-Kamera gezerrt werden, um dort die neuesten Spielsachen oder Frisuren zu präsentieren. Filmchen, bei denen ich mir immer denke: Was soll das – wen interessiert das eigentlich, wenn Frau und Herr Jedermann ihre Kinder mit Informationen in die Öffentlichkeit zerren, die einen Informationsgehalt von „der Rasen ist grün“ haben?

Auf diese Weise hat sich fast unmerklich eine Kultur des Trugschlusses „jede/r hat das Zeug dazu, berühmt zu werden – nimm dein Schicksal nur in die eigene Hand, und es wird klappen“ ausgebreitet. Wenn sich dazu dann noch Geschichten von sogenannten „Influencern“ verbreiten, die von diesem Unsinn zweck- und sinnfreier bunter Video-Filmchen als Jugendliche schon ihre ganze Familie ernähren können, dann ist für mich schon eine Alarmstufe erreicht, die eindeutig vor der falschen Richtung warnt.

Wen wundert es dann noch, dass auf einmal jedes Mittel recht wird, aufregendes Film-Material zu produzieren. Ich selbst bestimme, wer da berühmt wird – und wer nicht. Und wenn ich dann bei einem Rettungseinsatz auf Sanitäter losgehe – egal. Hauptsache krass – das erhöht die Klickzahlen im Netz – und im Zweifel perverserweise auch noch die eigenen Verdienstmöglichkeiten.

„Giovanni, nimm dich selbst nicht so wichtig!“, wird Johannes XXIII. einmal nach seiner Wahl zum Papst zitiert. Möglicherweise ein etwas altertümlich wirkendes Zitat. Und doch kann es vielleicht in dieser Zeit eines überhand nehmenden Alltags-Narzissmus helfen. Nicht nur in bezug auf angegriffene Retter, Feuerwehrleute und Polizisten. Dieses Phänomen zeigt eigentlich nur, dass viele Menschen meinen, auf diese Kräfte, ja letztlich auf einen ordnenden Staat verzichten zu können – weil jeder es doch eigentlich besser kann.