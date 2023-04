Nachholtermine am Freitag Lehrergewerkschaft sieht in Abi-Panne einen „Kraftakt für die Schulen“

Nach Angaben eines Mönchengladbacher Schulleiters dauert es allein rund eine Stunde, bis die Aufgaben ausgewählt sind. Aus drei Aufgaben müssen zwei bestimmt werden, wovon eine von vorneherein fest vorgegeben ist. Die Schüler selbst haben keine Wahlmöglichkeit, sagt der Rektor. „Wir wollen die Entscheidung ja auch nicht leichtfertig fällen, lesen uns alles sorgfältig durch und wählen dann die zweite Aufgabe aus“, erklärt er das Prozedere. Bei manchen Fächern kommen Versuchsaufbauten hinzu. Etwa bei Chemie oder Physik, also bei den Fächern, die am Mittwoch zur Disposition standen – von daher sei es wenig verständlich, dass man an der Idee, das alles so spät noch bewerkstelligen zu können, so lange festgehalten habe.