Angestellte Lehrer, Schul-Sozialarbeiter, Seiteneinsteiger Mönchengladbacher GEW ruft zu Beteiligung an Streiktag auf

Die Gewerkschaft Bildung und Erziehung (GEW) in Mönchengladbach fordert angestellte Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und viele weitere Beschäftigte an Schulen und Hochschulen dazu auf, am Montag, 27. November, zu einem ganztägigen Streiktag in der Landeshauptstadt zu fahren. Ruth Reinartz, Vorsitzende der lokalen GEW, berichtet, dass auch Kräfte aus der Vitusstadt am Warnstreik in Düsseldorf teilnehmen werden. Gefordert sind 10,5 Prozent mehr Gehalt und mindestens 500 Euro für folgende Berufsgruppen neben den bereits genannten: Beschäftigte in sogenannten Multiprofessionellen Teams (MPT), Lehrkräfte für Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU), sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase (SEP), Fachlehrkräfte, Seiteneinsteiger und Seiteneinsteigerinnen sowie Tarifbeschäftigte an Hochschulen.