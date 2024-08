Getränke, Snacks und warme Mahlzeiten Expertin gibt Ernährungstipps für heiße Sommertage

Auch das richtige Essen spielt im Sommer eine wichtige Rolle. „Eine ausgewogene Ernährung kann den Körper bei hohen Temperaturen entlasten“, so Farkhad. Sie empfiehlt eine „angepasste Vollkost“, die auf sieben Prinzipien basiert: schonend gegarte und weiche Lebensmittel, fettarme bis fettmoderate Kost, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt, bevorzugtes Würzen mit frischen Kräutern, gute Eiweißkombinationen, moderates Maß an Ballaststoffen sowie den Verzicht auf Alkohol und Zucker. Leichte Mahlzeiten sowie Obst und Gemüse wie Gurken, Tomaten und Erdbeeren sind besonders empfehlenswert. „Besonders wasserhaltige Lebensmittel sind im Sommer ideal“, erklärt die Expertin. Erdbeeren und Zitrusfrüchte unterstützen den Körper dabei, hydriert zu bleiben. Wassermelonen bestehen zu etwa 90 Prozent aus Wasser und sind daher ebenfalls eine hervorragende Wahl, um sich ausreichend zu versorgen. Zudem empfiehlt Farkhad den Verzehr von Minze in verschiedensten Varianten, denn diese hat eine kühlende Wirkung auf den Körper: „Minzblätter in Getränken oder als Zutat in Salaten sind besonders erfrischend.“