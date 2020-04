Tötungsdelikt in Dahl : Getötetes Kind: Mutter und Freund schweigen

Tötungsdelikt in Dahl

Nach dem gewaltsamen Tod eines Fünfjährigen in Mönchengladbach war die Spurensicherung mehrfach am Tatort. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die Ermittler der Mordkommission und die Staatsanwaltschaft warten auf die Ergebnisse der feingeweblichen Untersuchung. Sie sollen Aufschluss darüber geben, ob der fünfjährige Junge über einen längeren Zeitrum körperlich misshandelt wurde.

Die Ermittlungen im Fall des getöteten Fünfjährigen gehen weiter. Wie Staatsanwalt Stefan Lingens am Freitag sagte, bleiben die Mutter des Kindes und ihr Lebensgefährte bei ihrer Aussage, der Junge sei am Montag aus seinem Hochbett gefallen. Rechtsmediziner waren nach der Obduktion der Kinderleiche zu dem Ergebnis gekommen: Die erheblichen Verletzungen an vielen verschiedenen Stellen des kleinen Körpers können nicht nur von einem Sturz herrühren.