Protest „One Billion Rising“ Gegen Gewalt an Frauen angetanzt

Gerade hatte sie noch den Tanzflashmob zum Popsong „Break the chain“ von Tena Clark angeführt, schon steht sie am Mikro. Noch etwas außer Atem wendet sich Constanze Schulte direkt an die etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Ich danke euch sehr für dieses starke Zeichen der Solidarität mit den vielen weltweit unter Gewalt leidenden Frauen und Mädchen.“ Die Aktion „One Billion Rising“ fand am Valentinstag bereits zum zehnten Mal in Mönchengladbach statt.