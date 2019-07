Gesundheitswanderung : Das Wandern stärkt des Müllers Rumpf

Angeleitet von Birgitta Mehlich hat eine Gruppe bereits eine Gesundheitswanderung absolviert. Foto: Denise Brenneis

Bungt In Kombination mit einigen Übungen wird aus einem knackigen Spaziergang eine Gesundheitswanderung. Sonntag ist es wieder so weit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Lauter

Im sportlichen Schritt bewegt sich die kleine Truppe von Wanderlustigen durch den Volksgarten. Das Ziel von Wanderführerin Birgitta Mehlich: der neue Freizeitsportpark auf dem ehemaligen Radrennbahngelände am Rande des Volksgartens. „Hier werden wir jetzt einige Übungen zur Entspannung, aber auch für den Muskelaufbau machen“, erklärt Mehlich der fünfköpfigen Wandertruppe. Wie gesagt, so getan: zu Beginn einige lockere Aufwärmübungen für die Nacken- und Rumpfmuskulatur, danach etwas Anspruchsvolleres für die Oberschenkel und den Bauch.

Das von Mehlich angeleitete Gesundheitswandern gehört zur Sommer-Aktion „Sport im Park“, der vom Stadtsportbund gemeinsam mit Vereinen und Verbänden auf die Beine gestellt wird und eine Reihe von Sportarten an öffentlichen Plätzen im ganzen Stadtgebiet bietet. „Das Gesundheitswandern lebt von der Bewegung in der Natur“, sagt Mehlich. In Kombination mit einigen Leibesübungen und netter Begleitung könne eine solche Wanderung wahre Wunder beim Stressabbau bewirken. Denn der Stress des Alltags stecke oft nicht nur im Kopf, sondern auch in der Muskulatur.

Vom Treffpunkt am Schloss Rheydt aus, zieht die Gruppe los. Das Thema der rund acht Kilometer langen Wanderung: die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems. Zuerst geht es über einige Feldwege vorbei an den großen Rückhaltebecken der Niers, die – im schlimmsten Fall – umliegende Wohngebiete vor Überschwemmungen bewahren sollen, wie die Wanderführerin erklärt. Mehlich ist nämlich auch Stadtführerin in Mönchengladbach. Und so erzählt sie an einigen Stellen der Tour über die Entstehung und Entwicklung der Stadt, wie über den Begründer des Volksgartens – Peter Krall – der seinen großen Garten der Stadt vermachte.

Beim Freizeitsportpark dürfen die Wanderer sich auch mal baumeln lassen. In diesem Fall nicht nur die Seele, sondern wortwörtlich den eigenen Körper. An den modernen Sportgeräten lassen sich ganz simple aber dennoch effektive Übungen für den ganzen Körper machen.