Orientierung gesucht : Gesundheit gefragtes Thema in VHS

GLADBACH Therapien bietet die Volkshochschule zwar nicht an, aber dennoch informieren sich dort viele Menschen zu Gesundheitsfragen. Sie suchen verlässliche Orientierung.

Matina Bussmann muss zwar schmunzeln, aber eigentlich ist das Thema viel zu ernst: „Es kommen in der Tat schon mal Anrufe mit der Frage: Machen Sie auch Therapien?“ Die Antwort ist: Nein. Die Volkshochschule Mönchengladbach biete zwar eine Menge an, sagt Bussmann, aber keine Beratung in Gesundheitsfragen, schon gar nicht Therapien. Gesundheitsthemen allerdings sind traditionell ein großer Schwerpunkt im Kursangebot der VHS. „Das geht immer“, sagt die stellvertretende Direktorin und Programmbereichsleiterin Psychologie. „Wir ersetzen keine Ärzte, aber wir bieten eine Plattform. Wir informieren über die einzelnen Aspekte eines Themas, zum Beispiel ‚Wie gehe ich mit einer Krebserkrankung um?’ Dadurch geben wir insgesamt eine medizinische Orientierung. Nach dem Motto: Was zum Beispiel ist eine Schizophrenie? Was eine Depression?“