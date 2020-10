Statusbericht aus Mönchengladbach : Gesundheitsamt meldet zwölf neue Corona-Fälle

Aktuell sind 98 Menschen in Mönchengladbach nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Der Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ist wieder gestiegen. Am Mittwochmorgen lag er in Mönchengladbach bei 28.7.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell sind 98 (Vortag: 93) Menschen in Mönchengladbach nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Mittwoch (Stand: 9 Uhr) zwölf neue positive Nachweise. Also genauso viele Neuinfektionen wie am Dienstag. Seit März wurde das Virus bei 1210 Personen (Vortag: 1198) aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 1061 Personen (Vortag: 1054) bereits genesen.

Aktuell befinden sich 577 Personen (Vortag: 594) in Quarantäne, davon werden fünf im Krankenhaus behandelt. 51 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind bislang in der Stadt gestorben (38 an Covid-19; 13 mit Covid-19).

Der Wert der Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Liegt bei 28,7* (*Quelle Robert-Koch-Institut, auf Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von 261.454). Am Dienstag lag er bei 26,1.

Am vergangenen Wochenende lag dieser Wert noch höher, nämlich bei 29,9. Das städtische Gesundheitsamt hatte zuvor 35 Neuinfektionen gemeldet, 18 am Sonntag und 17 am Samstag.

(RP)