Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (6. und 7. November) : Ein weiterer Todesfall und 105 Neu-Infektionen

Das Gesundheitsamt Mönchengladbach meldet über das Wochenende einen weiteren Todesfall und 105 Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus. Aktuell sind 559 Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

In Mönchengladbach gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, ist eine Frau (Jahrgang 1949) an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus verstorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie auf 244 in Mönchengladbach.