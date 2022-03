Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 27. März) : Drei weitere Covid-19-Todesfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mönchengladbach laut Robert-Koch-Institut am Sonntag, 27. März, bei 1205,4 (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Mönchengladbach Das städtische Gesundheitsamt meldet am Wochenende (27. März), dass drei Mönchengladbacher der Geburtsjahrgänge 1929, 1939 und 1940 in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Einer der Fälle war in einer Pflegeeinrichtung.

Die Zahl der Menschen, die in Mönchengladbach seit Beginn der Pandemie an oder mit Covid-19 gestorben sind, ist am Wochenende auf 304 gestiegen. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete, dass in einem Pflegeheim eine Frau (Jahrgang 1929) sowie im Krankenhaus zwei Patienten (Jahrgänge 1939 und 1940) gestorben sind, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Aktuell verzeichnet das Gesundheitsamt 4438 (Vortag: 4702) Personen, die mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert sind. Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende (26./ 27. März) 907 neue positive Nachweise. Am Freitag waren 619 Neuinfektionen übermittelt worden, am Donnerstag 687.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach steigt wieder und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 1205,4 (Freitag: 1063,3). Der landesweite Durchschnitt wurde vom RKI mit 1405,2 (Freitag: 1395,5) und der Bundesschnitt mit 1723,8 (Freitag: 1756,4) angegeben. Acht Städte und Landkreise in NRW haben eine Inzidenz unter 1000. Der Landkreis Mettmann liegt mit 641,1 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am niedrigsten, der Landkreis Minden-Lübbeke mit 26.290 am höchsten.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell in Mönchengladbacher Krankenhäusern acht Covid-19 Fälle intensivmedizinisch behandelt, davon werden vier invasiv beatmet (Stand Sonntag, 27. März, 13.30 Uhr). Neun der 73 im Stadtgebiet zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind demnach frei. Das entspricht 12,3 Prozent. Landesweit sind 14,3 Prozent der Gesamtzahl der Intensivbetten (736 von 5141) nicht belegt.

Die Hospitalisierungsinzidenz für NRW gibt das RKI am Sonntag tagesaktuell mit 7,11 an. Am Freitag wurde der Wert mit 6,96 beziffert.