Infektionen in Mönchengladbach : Vier neue Corona-Nachweise

Mönchengladbach In Mönchengladbach sind weiter 33 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne-Maßnahmen ist am Wochenende allerdings deutlich gestiegen.

Am Wochenende hat es in Mönchengladbach insgesamt vier neue positive Nachweise auf das neuartige Coronavirus gegeben. Das teilte die Stadt am Wochenende mit. Damit waren am Sonntag insgesamt 33 Personen in Mönchengladbach akut mit dem Virus infiziert.