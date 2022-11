Sanierungsbedürftige Sporthalle in Mönchengladbach Stadt arbeitet an „provisorischer“ Deckenlösung für die Jahnhalle

Knapp bemessen ist der Zeitplan für die Fußball-Hallenstadtmeisterschaft, die ab dem 17. Dezember mit dem Wettbewerb der Junioren in der Jahnhalle beginnen soll. Die Meisterschaft der Senioren ist ab dem 27. Dezember geplant. Bereits in den beiden Vorjahren war das stets gut besuchte Traditionsturnier ausgefallen – jeweils coronabedingt. Stadtsportbund-Geschäftsführer Johannes Gathen sagt: „Die Planungen laufen, es wird eng, aber wir sind guter Dinge, dass es klappt.“ Alternativ habe man zudem einen Plan B in der Schublade, wonach das Turnier in der Dreifachsporthalle in Mülfort stattfinden könnte.