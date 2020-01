Gastspiel im BIS : Gespenstisch-schwarzer Humor in Englisch

Schauspieler aus vielen Ländern und in unterschiedlichem Alter prägen das Ensemble – sie spielen ausschließlich in englischer Sprache. Foto: Orange Planet Theatre

Mönchengladbach Das Orange Planet Theatre tritt am 11. und 12. Januar mit Noel Cowards Komödie „Blithe Spirit“ im BIS auf. Das Ensemble spielt in englischer Sprache. Hauptdarstellerin Trish Osmond wohnt in Mönchengladbach.

Von Angela Wilms-Adrians

Als unbeabsichtigte Folge einer Séance wird der Geist einer verstorbenen Frau heraufbeschworen. Die nistet sich im trauten Heim ein, um fortan die zweite Ehe ihres Gatten zu sabotieren. Dabei ist die Dame aus dem Jenseits nur für den Mann sichtbar, den sie als Witwer zurückließ. Die Situation ist also brenzlig und birgt in Noel Cowards Komödie „Blithe Spirit“ reichlich Potenzial für unerwartete Wendungen und Entwicklungen mit schwarzem Humor im britischen Stil.

„Das Theaterstück hat Wortwitz und entfaltet ein Feuerwerk. Coward ist bekannt für seine subtile Sprache“, verspricht Schauspielerin Susanne Monnerjahn. Sie wird am 11. und 12. Januar mit dem Ensemble „Orange Planet Theatre“ auf der Bühne im Kulturzentrum BIS stehen, um die Geschichte im Grenzbereich der dies- und jenseitigen Welt zu entfalten.

Info Aufführungen „Ein Geist kommt selten allein“ Im Kulturzentrum BIS (Bismarckstraße 97–99, Mönchengladbach), 11. Januar 2020, 20 Uhr und 12. Januar, 19 Uhr. Im Varieté Freigeist (Rintgerstraße 5, Viersen), 22. Mai, 20 Uhr. Außerdem: Szenische Krimilesung mit Orange Planet Theatre: 2. Februar, 17 Uhr im Theater Freigeist. Gelesen wird Robert Fuhrs Krimi „Einer von 10“.

Das gesamte Ensemble wird sämtliche Kulissen und Requisiten bis hin zum Grammophon in einem angemieteten Laster von Duisburg nach Mönchengladbach transportieren.

Monnerjahn ist zugleich Direktorin der Theatergruppe, die in der Namensgebung eine lebhaft leuchtende Farbe des Glücks mit dem Hinweis auf die Internationalität der Darsteller verbindet. Das Ensemble gründete sich erst im vergangenen Jahr.

Persönliche Bekanntschaften bei unterschiedlichen Projekten auf und hinter der Bühne sowie eine darüber entwickelte Wertschätzung mündeten in einer Interessengemeinschaft, die entschlossen ist, vorrangig englischsprachige Stücke in der Originalsprache aufzuführen.

Susanne Monnerjahn ist Schauspielerin und Direktorin des Orange Planet Theatre. Foto: Orange Planet Theatre

Unter professionellen Schauspielern und ambitionierten Laiendarstellern, von denen die meisten englische Muttersprachler sind, ist Chinesin Qiao Zhang die einzige Anfängerin. Mitglieder des Ensembles stellten sich bereits zu szenischen Lesungen in deutscher und englischer Sprache sowie Voice-Overs vor. Die Komödie „Blithe Spirit“, zu deutsch „Ein Geist kommt selten allein“, aber ist das erste Theaterstück in dieser Konstellation.

Außer Mönchengladbach sind Duisburg, Herdecke, Köln und Viersen weitere Aufführungsorte. Für einige Theater wird das Gastspiel ein Testlauf sein, um zu sehen, ob Darbietungen in englischer Sprache auf ausreichende Resonanz stoßen. Zurzeit arbeiten die Darsteller noch unentgeltlich, um ihr Projekt voranzubringen.

Für Hauptdarstellerin Trish Osmond, die in Mönchengladbach wohnt, wird der Auftritt im BIS ein Heimspiel sein. „Sie ist viel im Film unterwegs und sehr gut beschäftigt“, sagt Monnerjahn über die 73-Jährige. Die Darsteller sind natürlich gespannt, wie ihr englischsprachiges Spiel angenommen wird. „In Düsseldorf machen das auch andere Gruppen. Doch es gibt viele Häuser, die so etwas noch nie unternommen haben und das auch in Zukunft nicht wagen wollen“, sagt Monnerjahn.

Sie hat eine besondere Affinität zu Sprachen, studierte Englisch und Französisch und ist durch diverse Auslandsaufenthalte in den beiden Fremdsprachen so fit wie in der Muttersprache. Bereits zur Schulzeit spielte Monnerjahn gerne Theater. Endgültig „Blut“ geleckt hat die heute 51-Jährige aber, als sie 2011 hautnah miterlebte, wie eine befreundete englische Schauspielerin auf der Insel ein Theaterstück inszenierte.