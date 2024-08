Soziales in Mönchengladbach „Die Inklusion ist ausbaufähig“

Den rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zu erreichenden Krisendienst voranzutreiben, war ein weiterer Wunsch aus dem Publikum. Bakum beteuerte, dass der Antrag dafür im Landtag auf Platz eins stehe. Thoms sagte, dass man an einer Novelle des Rettungsdienstgesetzes arbeite, um die Rettungsdienste so aufzustellen, dass sie in Krisen-Notfällen unterstützen könnten. Dass Inklusion bei der Prävention und Erstbehandlung beginne, brachte ein Gast in die Diskussion. „Eine Krise, die gleich am Anfang behandelt wird, ist besser zu behandeln.“ Er beklagte auch, dass es keine Termine in psychologischen Praxen und bei Therapeuten gebe. Die Chancen der Prävention bekräftigte Meral Thoms. Es gebe niedrigschwellige Angebote für Kinder und Jugendliche, um psychischen Erkrankungen vorzubeugen.