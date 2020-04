Mönchengladbacher Anwohner beklagen Raser : Geschwindigkeitskontrolle für Wildstraße kommt

Mönchengladbach-Hockstein Die Geschwindigkeitsmessung auf der Wildstraße in Mönchengladbach hat ein eindeutiges Ergebnis gebracht. Bis zum Einsatz eines Radarwagens müssen sich die Anwohner der Straße aber weiter gedulden.

Bis zur Messung dauerte es schon eine Weile, weil die Stadt nur über drei Messtafeln verfügt. Dann war das Gerät zunächst auf Höhe des Elisabethkrankenhauses und damit an der falschen Stelle aufgehängt worden. Diesen Fehler korrigierte die Stadt. Wenige Tage später berichtete Hösel, dass ein Smiley nun bei allen Autos oberhalb von 10 Stundenkilometern entsprechend traurig dreinschaute. Inzwischen konnte die Stadt die Auswertung der Messungen bekanntgeben. Das Ergebnis: Knapp 77 Prozent der gemessenen Fahrzeuge überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das Problem ist jedoch, dass der verwendete Radarwagen erst ab Geschwindigkeiten oberhalb von 20 Stundenkilometer zuverlässige und damit rechtsgültige Messungen vornehmen kann. Doch auch dafür ist eine Lösung in Sicht. Ein neues Fahrzeug sei bereits bestellt, mit der Auslieferung werde im Mai gerechnet, sagt Stadtsprecher Dirk Rütten. Es sei also noch ein wenig Geduld erforderlich, „bis wir mit unserem neuen Fahrzeug und der neuesten Lasertechnik im Bereich ab zehn Kilometer pro Stunde messen können.“