Industrialisierung in der Vitusstadt Wie das Gladbacher Haus Geschichte schrieb

Um 1902 wohnte beinahe jeder siebte Mönchengladbacher in einem sogenannten „Gladbacher Haus“. Die Häuser entstanden ab 1870, um Wohnraum für die vielen Arbeiter zu schaffen, die wegen der damals blühenden Textilindustrie nach Mönchengladbach zogen. Das „Gladbacher Haus“ war Auftaktthema der fünfteiligen Reihe „Treffpunkt Geschichtswerkstatt: So lebten die Menschen in Gladbach und Rheydt“ in der Volkshochschule (VHS) am Sonnenhausplatz. Am Beispiel von fünf Themenkomplexen geben Karl Boland und Hans Schürings Einblicke in frühere Lebenssituationen in der Vitusstadt. Karl Sasserath berichtet zudem über die Bedeutung der Baumwolle für die hiesige Textilindustrie vor dem Ersten Weltkrieg.