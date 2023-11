Fuckup Night in Mönchengladbach Lehrreiche Geschichten vom Scheitern

Eines vorab: Keiner der drei Gescheiterten nagt aktuell am Hungertuch. Eva de Schrevel musste allerdings einräumen, 200.000 Euro in den Sand gesetzt zu haben. Die Eltern übernahmen die Schulden, dafür ist das Erbe futsch. „Bar und Brot“ hieß ihre Idee. Die setzte sie in Kleve um. Obstbrände von der Brennerei ihrer Eltern in Emmerich, hausgemachte Brotzeiten, Craftbiere, hochwertige Wurstwaren von regionalen Metzgereien, ein edles Ambiente und jede Menge Engagement sollten für einen wirtschaftlichen Erfolg nicht ausreichen. Was die 36-Jährige aus den Fehlern gelernt hat: „Man kann nicht alles alleine schaffen, ein Co-Founder ist wichtig“ – also ein zweiter Mitgründer.