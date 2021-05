Landgericht Mönchengladbach : Die unglaublichen Geschichten eines Hochstaplers

Der faslche „Earl of Bristol“ mit seinen Anwälten am ersten Prozesstag. Foto: Eva-Maria Geef

Mönchengladbach Im Prozess gegen den „Earl of Bristol“ sagte am Mittwoch die Ex-Freundin aus. Und die berichtete von einem Butler namens James und einem geerbten Adelstitel. All dies soll ihr von dem Angeklagten vorgegaukelt worden sein.