Nach Verlegung in Mönchengladbach An diese 17 Menschen erinnern die neuen Stolpersteine

Hier ist der heute 76-Jährige ein gern gesehener Gast, auch oder gerade weil er sich nicht in den Vordergrund stellt, sondern einfach seine Kunst umsetzt. 1992 startete Demnig mit dem ersten Stolperstein. In Mönchengladbach brachte er die ersten drei Gedenkstücke Ende Januar 2006 an der Straße „Zur Burgmühle“ ein. Seither sucht er die Stadt regelmäßig auf. Stadtweit sind an insgesamt 102 Orten von ihm 335 Stolpersteine verlegt worden sowie eine Stolperschwelle vor dem ehemaligen jüdischen Altenheim an der Friedrich-Ebert-Straße.