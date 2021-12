Gastbeitrag Geschichtswerkstatt : Warum es in Mönchengladbach keine starke Arbeiterbewegung gab

Eine Darstellung Rheydts um 1900: Schlote und Fabriken, vornehmlich der Textilindustrie, prägten das Stadtbild. Foto: Stadtarchiv MG

Mönchengladbach In der Geschichtswerkstatt ist ein neues Buch zur Textil-Historie erschienen. Heute geht es um die Arbeiterschaft in der Textilindustrie des 19. Jahrhunderts, in der es Unzufriedenheit gab.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nimmt die textilindustrielle Entwicklung im Raum Mönchengladbach enorme Fahrt auf. Industrialisierung und Moderne halten Einzug. Die neuartige Produktionsweise in den dampfmaschinengesteuerten Fabriken benötigte zahlreiche Arbeiter. Es entstand ein Industrieproletariat und damit auch ansatzweise eine Arbeiterbewegung in Mönchengladbach. Typisch für die Gladbacher Textilindustrie waren die ungesetzlich langen Arbeitszeiten, der minimale Lohn, der hohe Anteil von Kinder- und Frauenarbeit und lange Zeit eine Gleichgültigkeit der Fabrikanten bezüglich der technischen Ausbildung bzw. Qualifikation der Arbeiter.

Nachdem sich 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) unter Führung von Ferdinand Lassalle (1825 - 1864) gegründet hatte, blieb dies auch für den Mönchengladbacher Bezirk nicht ohne Folgen. Auch hier waren Arbeiter mit den herrschenden Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie äußerst unzufrieden.

Dennoch blieben eine kontinuierliche Arbeiterorganisation und eine große Streikbereitschaft aus verschiedenen Gründen unterentwickelt. Ernst Brasse schrieb 1922 in „Geschichte der Stadt und Abtei Gladbach“: „Trotz der starken Arbeiterbevölkerung fanden die sozialdemokratischen Gedanken, die sich seit der Gründung des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins 1863 durch Ferdinand Lassalle in Deutschlands Industriestädten ausbreiteten, in Gladbach nur geringen Anhang. Im August 1869 kam es, durch Reden des Reichstagsabgeordneten Mende veranlaßt, zu einigen Ausschreitungen, die aber bei der Masse keinen Widerhall fanden und durch das Einschreiten des Polizeikommissars Bornheim schnell unterdrückt wurden. Auch der große Einfluß der katholischen Geistlichkeit wußte mit Erfolg die ‚Lassalleaner‘ zu bekämpfen, so daß auch in der Folgezeit die Sozialdemokratie nur geringe Fortschritte machte.“

Fritz Mende (1843-1879) Foto: Stadtarchiv

Nachhaltig in Erinnerung bleibt eine Versammlung des Lassalle’schen Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (im Folgenden: LADAV) in Mönchengladbach am 24. April 1869, bei der es zu dem deutschlandweit beachteten „Gladbacher Krawall“ kam und unter anderem der Führer des LADAV, Fritz Mende, trotz seiner Immunität als Reichstagsabgeordneter, mit 28 anderen Arbeitern verhaftet und auch später in Düsseldorf verurteilt wurde.

Auch wenn die organisierte Arbeiterbewegung erst mit der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) durch Ferdinand Lassalle im Jahr 1863 beginnt, der Geburtsstunde der Sozialdemokratie, gab es eine aufgebrachte und bewegte Arbeiterschaft bereits früher, auch vor 1848. Der Drang nach politischer Freiheit, sozialer Gerechtigkeit, Ablösung des absolutistischen Staates und der Wunsch eines nationalstaatlichen Zusammenschlusses blieben nicht allein eine bürgerliche Angelegenheit. Das gemeine Volk hoffte auf mehr Freiheit, weniger Zensur und vor allem, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen.

Der Lassalle’sche Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (LADAV) bestand von 1867 bis 1872, also rund fünf Jahre. Dieser Verein sah die Prinzipien Lassalles nicht ausreichend gewürdigt und hielt starr an den Prinzipien Lassalles fest. Ab 1868 fand in Mönchengladbach eine ausgiebige Agitation des LADAV statt, die auch erfolgreich war. Von 1868 bis 1871 existierte ein Ableger/ eine Gemeinde des LADAV in Mönchengladbach mit dem Seidenweber Franz Heinrich Kucks als Bevollmächtigten.

Die Gladbacher Gemeinde bildete das Zentrum für die weiteren Agitationen in den Vororten wie Giesenkirchen, Neuwerk, Odenkirchen, aber auch Rheydt. Bereits im Herbst diesen Jahres 1868 soll der LADAV in Mönchengladbach 800 Mitglieder gehabt haben. Diese Zahl ist aber nicht belegt. Eine überlieferte Gründungs-Mitgliederliste vom 6. Juli 1868 umfasst aber beachtliche 493 Mitglieder. Eine erneute Versammlung fand im November 1868 statt, „auf der eine Resolution Mendes gegen Streiks angenommen und die ablehnende Stellung des LADAV gegenüber den Gewerksgenossenschaften (Gewerkschaften / der Verfasser) motiviert wurde.“ Die Auseinandersetzungen mit der Polizei hielten an.

Eine erste Volksversammlung in Mönchengladbach fand am 18. April 1868 mit großem Erfolg statt. Die Herren Ernst Götting, Wilhelm Stapper und J. Schröder aus Düsseldorf waren hierzu nach Mönchengladbach gekommen. In einem Bericht über diese Versammlung heißt es: „Schon bei unserer ersten Versammlung, die wir in Gladbach abhielten, konnte der geräumige Saal die Menge der Zuhörer nicht fassen, an den Fenstern hingen die Weiber und Kinder wie die Schwalben, um zuzuhören, auf der Straße wogte die Menschenmasse auf und ab und doch herrschte die größte Ruhe“.

Schon die zweite Versammlung wurde verboten, weil sie während eines Gottesdienstes angesetzt worden war. Eine dritte Versammlung folgte am 3. Mai 1868. Die Polizei reagierte nun und verlangte von dem Bevollmächtigten des LADAV in Mönchengladbach, dem Seidenweber Franz Heinrich Kucks, die Einreichung der Statuten und Mitgliederlisten, die natürlich zunächst verweigert wurden. Die Gladbacher Polizei versagte daraufhin die Versammlungsgenehmigung und Kucks wurde zu einer Geldstrafe von 20 Talern verurteilt. Bevollmächtigte des LADAV in Mönchengladbach waren neben Franz Heinrich Kucks (Seidenweber), Wilhelm Diedrichs (Seidenwebermeister), Clemens August Küppers (Fabrikarbeiter, Weber), Gotth. Breuer und Joseph Sauren (Schreiner).

Durch Ereignisse wie dem große Wellen schlagenden „Gladbacher Krawall“ 1869, dem Wahlerfolg Mendes 1871 sowie den Streiks in acht Webereien 1871 wurde nicht nur bei den Fabrikherren, sondern vor allem bei den kirchlichen Vertretern in Mönchengladbach ein Umdenken angestoßen. Man könnte auch von einem entstandenen Angstpotenzial der Kirche, die auch wegen des anhaltenden Kulturkampfes unter Druck stand, sprechen.

Der in Mönchengladbach sich ausprägende Sozialkatholizismus beanspruchte die Deutungshoheit zur Lösung der Sozialen Frage. Neben den umfassenden kirchlichen Aktivitäten (Arbeitervereine, Verein Concordia, Arbeiterwohl und dann der Volksverein) wurde ein kontinuierliches Vereinsleben der sozialdemokratischen Bewegung durch Fabrikanten (Entlassungen, Schikanen etc.), Verwaltung (Verbot, Überwachung), Presse (Agitation und Hetze) und Polizei (Verhaftungen) dauerhaft und nachhaltig erschwert.