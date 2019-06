Schule in Mönchengladbach : Courage zeigen am Anne-Frank-Tag

Mönchengladbach Die Gesamtschule Rheydt-Mülfort beging Anne Franks 90. Geburtstag mit einem Aktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus. Auch ein Infomobil war dabei.

Christina und Amina haben sich die Ausstellung zu Anne Frank schon angesehen. Mit dem Fragebogen in der Hand sind sie von Schautafel zu Schautafel gegangen und haben das Leben des Mädchens kennen gelernt, das etwa so alt war wie sie selbst, als es begann, Tagebuch zu schreiben. Zu ihrem 13. Geburtstag hatte das jüdische Mädchen, das sich mit seiner Familie in einem Hinterhaus in Amsterdam vor dem mörderischen Judenhass der Nazis versteckte und ihm schließlich im KZ Bergen-Belsen doch zum Opfer fiel, ein Tagebuch bekommen. Dieses Tagebuch machte sie nach ihrem Tod weltberühmt und zu einer Symbolfigur für den Holocaust. Die Zwölfjährige Christina und die 13-jährige Amina finden es wichtig, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. „Man muss wissen, wie das damals passieren konnte“, sagt Christina. „Es ist krass, zu sehen, was Menschen anderen antun können“, meint Amina. Aber sie ist überzeugt, dass die Deutschen daraus gelernt haben.