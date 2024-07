Bildungsvertrag in Mönchengladbach Wie die Hochschule um Studierende wirbt

Beide Partner möchten Jugendliche für ein Studium an einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften begeistern und ihnen helfen, die richtige Berufsrichtung zu finden. „Diese Partnerschaft ermöglicht es unseren Schülerinnen und Schülern, frühzeitig Einblick in die Welt der Hochschulbildung zu erhalten und sich auf ihre zukünftige akademische Laufbahn vorzubereiten“, sagt Schulleiterin Julia Kaizik. Dies sei vor allem auch vor dem Hintergrund wichtig, dass die meisten der Jugendlichen an der Schule bislang noch keine Berührungspunkte mit der akademischen Welt knüpfen konnten. Dabei soll die Zentrale Studienberatung der HSNR Schüler und deren Eltern bei der Berufsorientierung sowie dem Übergang von der Schule zur Hochschule unterstützen.