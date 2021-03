Bildung in Mönchengladbach : Schüler schaffen Kunstwerke zu Corona

Mönchengladbach Die Arbeiten aus der Theo-Hespers-Gesamtschule zeigen, welche Sorgen die Pandemie jungen Menschen bereitet.

150 Schüler beteiligten sich. „Viele der Kunstwerke standen die Zeit über in meinem Büro. Das hat mich morgens immer sehr gefreut. Da sind noch so viele mehr“, sagt Schulleiterin Raphaela Hahn begeistert und zeigt auf die vielen Skulpturen und Bilder auf einer Tischreihe in der Mensa.

Fabienne Schmitz, belegte zusammen mit Selin Merkens Platz 2 in der in der Wertung 8. bis 10. Klasse. Sie hat einen Karton erdfarben bemalt. Darauf sind Fotos von schmutzigen Masken in Pfützen und ein Vogel mit einer Maske am Bein zu sehen. Klappt man die Kiste auf, sieht man eine dreckige Maske und weitere Tiere mit Plastikmüll. „Es ist eine schwierige Zeit für Mensch und Tier. Ich hatte den Eindruck, darüber, wie die Tiere und die Umwelt unter Corona leiden, erfährt man wenig. Das wollte ich zeigen“, sagt die Schülerin.