Feier im Helmuth-Kuhlen-Haus : Gertrud Heidrich ist 101 Jahre

Mönchengladbach Die Seniorin liebt Fischbrötchen und Schokolade. Aber sie achtet auch auf ihre Figur.

Es ist sicher nicht immer leicht gewesen für die Frau aus Oberschlesien: Im Zweiten Weltkrieg verlor sie ihren Mann. 1961 kam Gertrud Heidrich aus Oberschlesien an den Niederrhein und ließ ihre Familie, ihre beiden Brüder und ihre Schwestern, darunter auch ihre Zwillingsschwester, in der Heimat zurück. Bis zur Rente arbeitete sie in der Druckerei einer Tageszeitung. Doch klagen, das kommt für die alte Dame nicht in Frage. „Egal, wann ich komme, sie hat nie schlechte Laune. Das bewundere ich an ihr. Sie nimmt das Leben, wie es kommt“, sagt ihr Neffe Bernhard Wysluch.