Was Senioren bekommen Wie viele Mönchengladbacher weniger als 30 Euro Rente beziehen

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind in Mönchengladbach hoch: Laut der Statistik bezogen Ende 2022 Senioren im Durchschnitt Rentenzahlbeträge in Höhe von 1347,97 Euro pro Monat, Seniorinnen dagegen 798,86 Euro. Aus Sicht von Brouns ist das deutlich zu wenig: „Bei dieser Rentenhöhe muss man Abstriche machen und kann nicht immer, wie gewünscht, am kulturellen und sozialen Leben in der Stadt teilnehmen.“ Auch müssten ihrer Aussage nach viele Mönchengladbacher Rentner weitere finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen. Sie zählen für den Seniorenrat damit zum Personenkreis, der theoretisch Anspruch auf eine geförderte Wohnung habe.