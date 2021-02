Totschlag-Prozess in Mönchengladbach : Gericht zeigt Fotos von Fabios Körper

Fabios Mutter auf der Anklagebank. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Es gibt kaum eine Stelle, an der das getötete Kind keine Verletzungen hatte. Prozessbesucher verlassen entsetzt den Saal, weil die Bilder so erschreckend sind.

Mönchengladbach Es sind beklemmende Minuten im Gerichtssaal A 100, vereinzelt hört man Entsetzenslaute. Im Prozess um den getöteten Fabio (5) zeigt die Kammer am Mittwoch auf großen Bildschirmen Fotos des Jungen. Aufgenommen wurden sie im Krankenwagen, in dem Einsatzkräfte nur noch den Tod des Kindes feststellen konnten. Ein Foto zeigt massive Kopfverletzungen, Hämatome, Risse an Auge, Kinn und Ohr. Der Kopf liegt in einer kleinen Blutlache. Ein weiteres Bild zeigt den unbekleideten Jungen von hinten, der Rücken ist übersät mit blauen Flecken.

Der Pathologe hatte zuvor bereits auf die Vielzahl der Verletzungen hingewiesen. Diese nun auf Fotos zu sehen, ist für einige Angehörige der angeklagten Mutter zu viel, sie verlassen den Saal. Der Großvater des toten Kindes ruft zuvor noch, das Gericht solle den Angeklagten „dafür lebenslang wegsperren“. Deniz S. (23) muss sich wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten, die Mutter Jessica S. ist wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt.

In einer kurzen Pause eskaliert die Situation auf dem Flur des Gericht: Die Mutter von Deniz S. versucht, den Vater von Jessica S. zu attackieren. Justizbeamte trennen die Familien, kurz darauf wird die Verhandlung fortgesetzt. Auch Bilder des jüngeren Sohnes werden gezeigt, die die Angeklagte ihrer Mutter gesendet hatte: Deutlich zu sehen ist ein Brillenhämatom, das ebenso wie Fabios Verletzungen durch einen Sturz aus dem circa 90 Zentimeter hohen Hochbett hervorgerufen worden sein sollen, wie die beiden Angeklagten behaupten. Zu sehen ist eine riesige Beule am Kopf des Zweijährigen, sein Auge ist komplett zugeschwollen. Zu einem Foto, auf dem die Beule noch so ausgeprägt ist, dass sein Ohr absteht, schreibt Jessica S., diese sei „fast weg“. Ihre Mutter antwortet: „Das sieht ja gut aus.“ Bei Verletzungen der beiden Kinder, die häufig Thema zwischen den Frauen sind, empfiehlt die Ältere, die Stelle zu kühlen. Einmal schreibt die Angeklagte, dass das nicht mehr helfe, Luca die ganze Zeit weine und sie nicht mal Schmerzmittel holen könne. Jessica S. betont in den Chats immer wieder ihre Angst vor dem Jungendamt: „Wenn ich damit zum Arzt gehe, sind die Kinder weg.“

Am Tag vor Fabios Tod schreibt die Angeklagte ihrer Mutter, dieser sei „wieder aus dem Bett geknallt“, sehe nun aus wie Luca. Später schreibt sie, der Kopf sähe aus wie ein Luftballon, und dass sein Ohr eingerissen sei. Auf die Stelle habe sie „ein Pflaster draufgemacht“. Am Todestag von Fabio erklärt die 23-Jährige, dass sie den Jungen nicht bei ihrem Freund lassen könne, während sie Drogen für ihn kaufen fahre. Gegen 18 Uhr bittet die 23-Jährige ihre Mutter per Sprachnachricht „Du musst mir helfen“, im Hintergrund hört man eine männliche Stimme sagen „Still“ – dann ein Klatschgeräusch. Eine letzte Nachricht bezieht sich darauf, dass die Familie zum Krankenhaus fahren wolle. Sie bleibt unbeantwortet.