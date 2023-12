Großprojekt in Mönchengladbach Gericht stoppt Seestadt-Plan

Das größte Wohnungsbauprojekt in Mönchengladbach, die Seestadt mit rund 2000 geplanten Wohnungen bei einer Investitionssumme von mehr als 900 Millionen Euro, ist erst einmal gestoppt. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat in einem Normenkontrollverfahren den von der Stadt aufgestellten Bebauungsplan für unwirksam erklärt, wie ein Sprecher des OVG unserer Redaktion bestätigte. Da das Gericht die Revision auch nicht zugelassen hat, ist der Gang vor das Bundesverwaltungsgericht nicht so ohne Weiteres möglich. Dafür müsste erst einmal eine Nichtzulassungsbeschwerde gestellt werden.