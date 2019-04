Gericht lehnt Verdi-Antrag ab : Verkaufsoffener Sonntag in Mönchengladbach findet statt

Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die Geschäfte in der Gladbacher Innenstadt dürfen am Sonntag zur Blaulichtmeile öffnen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Eilverfahren abgelehnt. Damit ist der Streit in der Hauptsache aber nicht entschieden.

Der verkaufsoffene Sonntag zur Blaulichtmeile in der Mönchengladbacher City am kommenden Wochenende kann stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat eine Klage im Eilverfahren der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi abgelehnt, wie ein Sprecher des OVG am Freitagmorgen sagte. Der von Verdi angegriffene Paragraf der ordnungsbehördlichen Verordnung sei nicht offensichtlich rechtswidrig.

Die Erfolgsaussichten in einem Normenkontrollverfahren allerdings seien offen. Der vierte Senat habe im Eilverfahren eine Interessenabwägung vorgenommen und kam zu dem Ergebnis, dass die Folgenabwägung zu Lasten von Verdi ausgehe, da eine einstweilige Anordnung nicht dringend geboten sei. Weitere Einzelheiten zu dem Beschluss will das OVG im Laufe des Freitags veröffentlichen.